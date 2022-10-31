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Стало известно, почему омич выстрелил в 16-летнего подростка из обреза

31 октября 09:32
Фото: СКР по Омской области
Орудие преступления

Омич выстрелил из обреза ружья в 16-летнего подростка после ссоры из-за наркотиков

Несовершеннолетний в компании друзей, по информации силовиков, сам пришел к квартире подозреваемого.

Городу55 стали известны подробности конфликта в микрорайоне Входной между 52-летним мужчиной и 16-летним подростком. В результате ссоры подросток получил огнестрельное ранение.

«Группа несовершеннолетних пришла в квартиру, где находился подозреваемый, и стала стучаться в дверь. Юноши думали, что в этом жилище живут люди, употребляющие наркотики», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Дверь им открыл 52-летний подозреваемый. Между мужчиной и подростками сначала вспыхнул словесный конфликт, после чего мужчина зашел внутрь, а вернулся обратно вооруженный обрезом ружья. Прозвучал выстрел, и пуля угодила в грудь 16-летнего юноши.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него, по информации УМВД по Омской области, диагностировали проникающее огнестрельное ранение груди.

Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», а в региональной полиции еще два — за незаконное приобретение и изготовление оружия.

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