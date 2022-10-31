Стало известно, почему омич выстрелил в 16-летнего подростка из обреза

Городу55 стали известны подробности конфликта в микрорайоне Входной между 52-летним мужчиной и 16-летним подростком. В результате ссоры подросток получил огнестрельное ранение.
«Группа несовершеннолетних пришла в квартиру, где находился подозреваемый, и стала стучаться в дверь. Юноши думали, что в этом жилище живут люди, употребляющие наркотики», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Дверь им открыл 52-летний подозреваемый. Между мужчиной и подростками сначала вспыхнул словесный конфликт, после чего мужчина зашел внутрь, а вернулся обратно вооруженный обрезом ружья. Прозвучал выстрел, и пуля угодила в грудь 16-летнего юноши.
Пострадавшего доставили в больницу, где у него, по информации УМВД по Омской области, диагностировали проникающее огнестрельное ранение груди.
Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», а в региональной полиции еще два — за незаконное приобретение и изготовление оружия.