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Стало известно, какие сериалы были самыми популярными у россиян в этом году

31 октября 07:42
Фото: 1MI
Аналитики онлайн-платформы Movix сообщили, что с января по октябрь 2022 года жители России смотрели сериалы в общей сложности около двух миллионов часов что составляет порядка двухсот двадцати семи лет. Это почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как выяснили эксперты, самыми любимыми сериалами пользователей, как и год назад, остаются российские, турецкие и западные сериалы. При этом больше всего в указанный период времени россияне смотрели «Игру престолов» и «Дом Дракона», пишут «Известия». 

Помимо «Игры престолов» (США, 128 389 часов) и «Дома Дракона» (США, 88 089 часов), в топ-3 рейтинга вошел также российский сериал «Контейнер» (61 614 часов). Также в перечень наиболее популярных попали российские «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий «Постучись в мою дверь».

Уточняется, что больше всего времени тратят на просмотр сериалов жители Санкт-Петербурга (365 345 часов), Екатеринбурга (215 018 часов), Перми (184 152 часа), Иркутска (182 383 часа) и Самары (161 388 часов).

#Алина Ибрагимова#Общество
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