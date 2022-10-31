Стало известно, будут ли сносить старый кадетский корпус в Омске

По результатам оценки создадут комиссию, которая будет решать судьбу объектов. В минкульте уточнили, что некоторые здания не могут снести вне зависимости от решения комиссии. Речь идет о здании кадетского корпуса, которое является объектом культурного наследия федерального значения, а также о здании лазарета (он же штаб), который считается объектом культурного наследия регионального значения.