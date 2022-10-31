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Стало известно, будут ли сносить старый кадетский корпус в Омске

31 октября 07:44
Фото: okvk.mil.ru

Здание бывшего кадетского корпуса никто не будет сносить

Оказалось, что есть несколько зданий, которые снести никак не могут.

В пресс-службе регионального минкульта прокомментировали ситуацию со зданиями бывшего кадетского корпуса. Ранее мэрия Омска сообщила, что оценит техническое состояние спортзала, штаба, казармы, тира, учебных классов, двух зданий столовой и контрольно-пропускного пункта.

По результатам оценки создадут комиссию, которая будет решать судьбу объектов. В минкульте уточнили, что некоторые здания не могут снести вне зависимости от решения комиссии. Речь идет о здании кадетского корпуса, которое является объектом культурного наследия федерального значения, а также о здании лазарета (он же штаб), который считается объектом культурного наследия регионального значения.

«По результатам оценки состояния зданий будет разработан план их реконструкции или капитального ремонта», — уточнили в пресс-службе ведомства.
#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Омский кадетский военный корпус#Кадетский корпус#Снос#Реконструкция
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