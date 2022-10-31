Следить за строительством Красногорского гидроузла под Омском будет фирма из Москвы

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, был заключен контракт на строительный контроль Красногорского гидроузла.
Контракт на сумму 50 млн рублей заключили с московской компанией ООО «Прогресс Строй», а также с омской фирмой ООО «Региональные проектно-строительные системы». Стоимость последнего контракта значительно меньше — 4,9 млн рублей. За эти деньги фирма должна следить за соответствием хода работ проектной документации.
Подрядчик уже приступил к выполнению строительно-монтажных работ. Уже завершается подготовительный этап по очистке территории и по осушению строительного котлована.
Напомним, что в роли подрядчика выступила компания ООО «МежРегионСтрой». Контракт на строительство Красногорского гидроузла заключили 19 июля 2022 года, а работы должны были начаться 1 августа.