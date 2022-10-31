Следить за строительством Красногорского гидроузла под Омском будет фирма из Москвы

Контракт на сумму 50 млн рублей заключили с московской компанией ООО «Прогресс Строй», а также с омской фирмой ООО «Региональные проектно-строительные системы». Стоимость последнего контракта значительно меньше — 4,9 млн рублей. За эти деньги фирма должна следить за соответствием хода работ проектной документации.