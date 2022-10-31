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С 10 ноября «Победа» снова начнет летать из Шереметьево в ряд сибирских городов

31 октября, 16:41
В лоукостере «Победа» сообщили о возобновлении с 10 ноября полетов из аэропорта Шереметьево в три сибирских города. Это касается Иркутска, Омска и Новосибирска.

Как сообщает fedpress.ru, кроме того, в списке городов, куда полетят самолеты «Победы» из Шереметьево, - Магас, Нижнекамск и Волгоград.

В результате клиенты авиакомпании смогут воспользоваться более гибким расписанием и выбрать привлекательные цены.

Клиентов будут ждать в терминале С. Стойки регистрации - с 365-й по 374-ю. Что касается предполетного досмотра и посадки на рейсы, для этого будет задействован терминал В.

С 17 ноября список городов, куда полетят самолеты «Победы» из Шереметьево, пополнится Томском, Красноярском, Мурманском и другими столицами российских регионов.

 

#Светлана Павлова
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