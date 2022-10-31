С 10 ноября «Победа» снова начнет летать из Шереметьево в ряд сибирских городов

Как сообщает fedpress.ru, кроме того, в списке городов, куда полетят самолеты «Победы» из Шереметьево, - Магас, Нижнекамск и Волгоград.
В результате клиенты авиакомпании смогут воспользоваться более гибким расписанием и выбрать привлекательные цены.
Клиентов будут ждать в терминале С. Стойки регистрации - с 365-й по 374-ю. Что касается предполетного досмотра и посадки на рейсы, для этого будет задействован терминал В.
С 17 ноября список городов, куда полетят самолеты «Победы» из Шереметьево, пополнится Томском, Красноярском, Мурманском и другими столицами российских регионов.