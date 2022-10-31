Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Расчленил инвалида, выстрелил в подростка и наступил на те же грабли. Омск сегодня

31 октября 13:58
Фото: Город55
Понедельник — день тяжелый. Итоги дня.

Новость № 1. 45-летний омич перебрал с алкоголем и убил своего соседа — инвалида 2 группы. После этого он дважды похитил пенсию умершего и, расчленив тело, закопал его в ближайшем лесу.

Спрятал в лесу и забрал пенсию. Омича отправили на 15 лет за убийство инвалида
Узнать подробнее

Новость № 2. В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь. Между 52-летним и 16-летним омичами возник конфликт, в результате которого мужчина зашел домой за обрезом, а вернувшись, выстрелил подростку прямо в грудь.

Подстрелил подростка. Ночной конфликт на улице Омска закончился госпитализацией
Узнать подробнее

Новость № 3. Мужчина, ранее судимый за кражи, снова попался. На платформе станции Входной у 25-летнего омича украли рюкзак, в котором был дорогостоящий ноутбук. Благодаря камерам видеонаблюдения, подозреваемого быстро нашли. Как выяснилось, им оказался 29-летний мужчина, 10 раз судимый за похожие преступления.

Жизнь ничему не учит. Житель Омской области 11 раз подобрал чужое
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Уголовное дело#Убийство#Покушение на убийство#Инвалид#Преступление
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10