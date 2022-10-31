Новость № 1. 45-летний омич перебрал с алкоголем и убил своего соседа — инвалида 2 группы. После этого он дважды похитил пенсию умершего и, расчленив тело, закопал его в ближайшем лесу.
Новость № 2. В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь. Между 52-летним и 16-летним омичами возник конфликт, в результате которого мужчина зашел домой за обрезом, а вернувшись, выстрелил подростку прямо в грудь.
Новость № 3. Мужчина, ранее судимый за кражи, снова попался. На платформе станции Входной у 25-летнего омича украли рюкзак, в котором был дорогостоящий ноутбук. Благодаря камерам видеонаблюдения, подозреваемого быстро нашли. Как выяснилось, им оказался 29-летний мужчина, 10 раз судимый за похожие преступления.