Новость № 3. Мужчина, ранее судимый за кражи, снова попался. На платформе станции Входной у 25-летнего омича украли рюкзак, в котором был дорогостоящий ноутбук. Благодаря камерам видеонаблюдения, подозреваемого быстро нашли. Как выяснилось, им оказался 29-летний мужчина, 10 раз судимый за похожие преступления.