Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Появилось видео с подозреваемым в покушении на убийство подростка В Омске

31 октября 10:42
Фото: СУ СКР Омской области
орудие преступления
Новые подробности о покушении на омского подростка. СУ СКР Омской области опубликовали видео с задержанным.

В расследовании нескольких уголовных дел, связанных с покушением на убийство подростка в Омске, появляются новые подробности. Следователи опросили задержанного, он частично признал свою вину.

«Я залетел внутрь, сюда, взял обрез», — начал объяснять произошедшее мужчина. 

Подозреваемый сообщил следователю, что зарядил обрез дома. Хотел напугать подростка, но стрелять не хотел. 

Ранее Город55 выяснил, как именно получилось, что 16-летний подросток оказался посреди ночи в больнице с огнестрельным ранением в груди:

Стало известно, почему омич выстрелил в 16-летнего подростка из обреза
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Происшествия#Омск#СУ СКР#Подозреваемый#Покушение на убийство#Подросток#Видео
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10