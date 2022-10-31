Появилось видео с подозреваемым в покушении на убийство подростка В Омске

В расследовании нескольких уголовных дел, связанных с покушением на убийство подростка в Омске, появляются новые подробности. Следователи опросили задержанного, он частично признал свою вину.
«Я залетел внутрь, сюда, взял обрез», — начал объяснять произошедшее мужчина.
Подозреваемый сообщил следователю, что зарядил обрез дома. Хотел напугать подростка, но стрелять не хотел.
Ранее Город55 выяснил, как именно получилось, что 16-летний подросток оказался посреди ночи в больнице с огнестрельным ранением в груди: