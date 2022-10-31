Подстрелил подростка. Ночной конфликт на улице Омска закончился госпитализацией

Ночью в отдел полиции № 4 от медиков поступило сообщение, что к ним попал подросток с огнестрельной раной в груди. Выяснилось, что к перестрелке мог быть причастен местный житель. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 52-летнего ранее судимого жителя Ленинского округа.
Около 3 часов ночи 30 октября во дворе дома № 18 в микрорайоне Входной мужчина поругался с 16-летним подростком. Перепалка зашла так далеко, что омич ушел в дом за обрезом, а вернувшись, выстрелил подростку в грудь.
Полиция совместно со следственным комитетом осмотрела место происшествия и квартиру подозреваемого. В ходе обыска изъят незарегистрированный обрез ружья ТОЗ-8, патроны, а также арбалет со стрелами.
По информации СУ СКР по Омской области, на 52-летнего омича завели дело по ч. 3 ст. 30 ч. — 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», а в отделе полиции № 4 — по ст. 222, 223 УК РФ «незаконное приобретение и изготовление оружия».
В прокуратуре Омской области также сообщили, что ведомство начало проверку связи с этим преступлением. Расследование дела также стоит на контроле прокуратуры.
Кроме того, органы прокуратуры дадут правовую оценку деятельности учреждений системы профилактики, а также действий законных представителей несовершеннолетнего. По результатам проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.