Подстрелил подростка. Ночной конфликт на улице Омска закончился госпитализацией

Ночью в отдел полиции № 4 от медиков поступило сообщение, что к ним попал подросток с огнестрельной раной в груди. Выяснилось, что к перестрелке мог быть причастен местный житель. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 52-летнего ранее судимого жителя Ленинского округа.