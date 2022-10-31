Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подстрелил подростка. Ночной конфликт на улице Омска закончился госпитализацией

31 октября 09:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске мужчина выстрелил в подростка из обреза

52-летний омич вынес из дома «обрез» и выстрелил в грудь подростку.

Ночью в отдел полиции № 4 от медиков поступило сообщение, что к ним попал подросток с огнестрельной раной в груди. Выяснилось, что к перестрелке мог быть причастен местный житель. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 52-летнего ранее судимого жителя Ленинского округа.

Около 3 часов ночи 30 октября во дворе дома № 18 в микрорайоне Входной мужчина поругался с 16-летним подростком. Перепалка зашла так далеко, что омич ушел в дом за обрезом, а вернувшись, выстрелил подростку в грудь.

Полиция совместно со следственным комитетом осмотрела место происшествия и квартиру подозреваемого. В ходе обыска изъят незарегистрированный обрез ружья ТОЗ-8, патроны, а также арбалет со стрелами.

По информации СУ СКР по Омской области, на 52-летнего омича завели дело по ч. 3 ст. 30 ч. — 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», а в отделе полиции № 4 — по ст. 222, 223 УК РФ «незаконное приобретение и изготовление оружия».

В прокуратуре Омской области также сообщили, что ведомство начало проверку связи с этим преступлением. Расследование дела также стоит на контроле прокуратуры.

Кроме того, органы прокуратуры дадут правовую оценку деятельности учреждений системы профилактики, а также действий законных представителей несовершеннолетнего. По результатам проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Фото: СУ СКР по Омской области
Нарушил тишину. Нетрезвый омич с ружьем чуть не убил соседа за замечания
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#СУ СКР#ГУ МВД#Прокуратура Омской области#Дети#Оружие#Покушение на убийство
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10