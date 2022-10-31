Песков: зерновая сделка срывается по вине руководства Украины

Песков заявил, что сделка срывается, поскольку власти Украины провоцируют обострение конфликта, уничтожая доверительные отношения между странами и атмосферу безопасности.
Пресс-секретарь главы РФ уверен, что это и является целью Киева, — сообщает Russian.rt.com.
Кроме того, он подчеркнул, что осуществление планов по зерновой сделке едва ли возможно без участия российской стороны.
Известно, что 29 октября украинская армия, которой руководили эксперты из Великобритании, при помощи дронов совершила атаку на суда российского флота и гражданские корабли в Черном море.
После этого в российском Министерстве обороны сообщили, что участие РФ в зерновой инициативе будет приостановлено в связи с данным событием.
По данным Совместного координационного центра, 31 октября ООН, Украиной и Турцией было согласовано передвижение 14 судов по черноморской акватории в рамках зерновой сделки.