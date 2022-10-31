От минуса к плюсу и обратно. В Омск придут дожди и гололед

Сегодня, 31 октября, в Омске ожидается стремительное похолодание. Температура воздуха составит 0…-7 градусов. Завтра, 1 ноября, столбик термометра будет колебаться от -4 до +3 градусов. В среду, 2 ноября, установится стабильно плюсовая погода — +1…+5 градусов.
В четверг, 3 ноября, столбик термометра покажет +1…+4 градуса. Будет идти дождь, выпадет 5.6 мм осадков. В пятницу, 4 ноября, плюсовая погода сохранится — +1…+3 градуса, ожидается небольшой дождь. В субботу, 5 ноября, температура воздуха будет колебаться от -2 до +1 градуса, возможен гололед. В воскресенье, 6 ноября, ожидается похолодание до -2 градусов.