От минуса к плюсу и обратно. В Омск придут дожди и гололед

В четверг, 3 ноября, столбик термометра покажет +1…+4 градуса. Будет идти дождь, выпадет 5.6 мм осадков. В пятницу, 4 ноября, плюсовая погода сохранится — +1…+3 градуса, ожидается небольшой дождь. В субботу, 5 ноября, температура воздуха будет колебаться от -2 до +1 градуса, возможен гололед. В воскресенье, 6 ноября, ожидается похолодание до -2 градусов.