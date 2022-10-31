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От минуса к плюсу и обратно. В Омск придут дожди и гололед

31 октября 01:37
Фото: 1MI

В Омск придут дожди и заморозки до -7 градусов

По информации сайта «Гисметео», окончательного похолодания в городе пока не предвидится.

Сегодня, 31 октября, в Омске ожидается стремительное похолодание. Температура воздуха составит 0…-7 градусов. Завтра, 1 ноября, столбик термометра будет колебаться от -4 до +3 градусов. В среду, 2 ноября, установится стабильно плюсовая погода — +1…+5 градусов.

В четверг, 3 ноября, столбик термометра покажет +1…+4 градуса. Будет идти дождь, выпадет 5.6 мм осадков. В пятницу, 4 ноября, плюсовая погода сохранится — +1…+3 градуса, ожидается небольшой дождь. В субботу, 5 ноября, температура воздуха будет колебаться от -2 до +1 градуса, возможен гололед. В воскресенье, 6 ноября, ожидается похолодание до -2 градусов.

Фото: скриншот сайта Гисметео
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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