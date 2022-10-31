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Осторожно, туман! Омских водителей предупредили об опасности на дорогах

31 октября 06:54
Фото: Город55

Омских водителей предупредили об опасности на дороге из-за тумана

Водителям следует быть максимально осторожными, чтобы не угодить в ДТП.

Сегодня, 31 октября, на Омскую область опустился туман. В омской Госавтоинспекции предупреждает омичей об опасности на дорогах во время такой погоды.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы иметь возможность остановиться или избежать столкновения в любой момент. Необходимо обязательно включать поворотники при обгоне и перестроении на трассе. В условиях тумана это позволит избежать ДТП.

Если нужно остановиться, то лучше всего сделать это на дороге, которая примыкает к трассе, или возле кафе, АЗС или другого объекта придорожного сервиса. При ухудшении погодных условий лучше отказаться от поездки.

Если все-таки ее не получается перенести, следует проверить техническое состояние автомобиля. В случае непредвиденной ситуации нужно позвонить по телефонам 79-35-04 или 02.

#Вероника Жукова#Новости#Омская область#Омск#ГИБДД#Погода в Омске#Туман#Общество
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