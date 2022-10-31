Осторожно, туман! Омских водителей предупредили об опасности на дорогах

Сегодня, 31 октября, на Омскую область опустился туман. В омской Госавтоинспекции предупреждает омичей об опасности на дорогах во время такой погоды.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы иметь возможность остановиться или избежать столкновения в любой момент. Необходимо обязательно включать поворотники при обгоне и перестроении на трассе. В условиях тумана это позволит избежать ДТП.
Если нужно остановиться, то лучше всего сделать это на дороге, которая примыкает к трассе, или возле кафе, АЗС или другого объекта придорожного сервиса. При ухудшении погодных условий лучше отказаться от поездки.
Если все-таки ее не получается перенести, следует проверить техническое состояние автомобиля. В случае непредвиденной ситуации нужно позвонить по телефонам 79-35-04 или 02.