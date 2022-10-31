Омскую область включили в рейтинг экологически неблагополучных регионов

Для анализа экологической ситуации специалисты проекта «Если быть точным» изучили показатели загрязнения воздуха, воды и почвы за 2021 г. Также смотрели на то, как омичи обращаются с отходами. По этим критериям выставлялись оценки от А (низкая выраженность проблемы) до Е (высокая выраженность проблемы).