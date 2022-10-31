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Омскую область включили в рейтинг экологически неблагополучных регионов

31 октября 10:19
Фото: 1MI
иллюстрация
Экологи оценили ситуацию в Омской области и включили регион в рейтинг неблагополучных.

Для анализа экологической ситуации специалисты проекта «Если быть точным» изучили показатели загрязнения воздуха, воды и почвы за 2021 г. Также смотрели на то, как омичи обращаются с отходами. По этим критериям выставлялись оценки от А (низкая выраженность проблемы) до Е (высокая выраженность проблемы).

Хуже всего в Омске обстоят дела с загрязнением воздуха. По этому критерию выставлена оценка D (выраженность проблемы выше среднего). Что и неудивительно. Омичи постоянно жалуются в соцсетях на ужасные запахи.

Загрязнение почвы, воды и обращение с отходами в Омской области оценено одинаково средне, на С, эта оценка пошла на весь регион.

Наши сибирские соседи из - Красноярского и Забайкальского края, а также Республики Бурятия, Хакасия и Иркутской области получили самую высокую оценку с конца - Е.

Фото: скриншот с сайта Если быть точным
Фото: Проект Дыши в Омске
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#Экология#Новости#Омская область#Россия#Выбросы#Утилизация мусора#Вода#Почва#Грязный воздух#Статистика#Дарья Зыкова
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