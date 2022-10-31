Омичка нашла в автомобиле трупы мужа и любовницы

В Омске силовики разбираются в обстоятельствах смерти 35-летних мужчины и женщины, которых нашли мертвыми в одном из боксов гаражного кооператива «Восток-14М» на улице Харьковской.
«В воскресенье, 30 октября, около 21:26, в автомобиле «Renault», который находился в гараже, были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительному заключению экспертов оба умерли от отравления угарными газами», - сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
Между тем, по данным нашего собеседника, погибшие были любовниками, а их полураздетые тела в автомобиле обнаружила супруга умершего омича.
Сейчас оба трупа находятся в морге, где должны установить точную причину смерти омичей.