Марфа, Лука, Тихон. Омичи называют детей старинными именами

Помимо этого, популярность у омичей набирают старинные имена. Так, например, за 9 месяцев на свет появились: восемь Аглай и Зой, семь Василин, четыре Серафимы, две Марфы и Степаниды, 19 Гордеев, девять Тихонов и Демьянов, восемь Климов, пять мальчиков с именем Лука и один Кузьма.