Марфа, Лука, Тихон. Омичи называют детей старинными именами

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, с января по сентябрь 2022 года в Омской области родилось более 12 тыс детей. Из них 52% — мальчики.
Топ женских имен возглавляют: София или же Софья (так назвали 328 девочек), а также Ева, Анна, Мария и Виктория.
А топ самых популярных мужских имен: Артем (298 новорожденных получили это имя), Александр, Михаил, Матвей и Максим
Помимо этого, популярность у омичей набирают старинные имена. Так, например, за 9 месяцев на свет появились: восемь Аглай и Зой, семь Василин, четыре Серафимы, две Марфы и Степаниды, 19 Гордеев, девять Тихонов и Демьянов, восемь Климов, пять мальчиков с именем Лука и один Кузьма.