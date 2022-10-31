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Марфа, Лука, Тихон. Омичи называют детей старинными именами

31 октября 12:03
Фото: 1MI
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В омских ЗАГСах назвали самые популярные имена этого года

Имена прошлых веков стремительно набирают популярность.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, с января по сентябрь 2022 года в Омской области родилось более 12 тыс детей. Из них 52% — мальчики.

Топ женских имен возглавляют: София или же Софья (так назвали 328 девочек), а также Ева, Анна, Мария и Виктория.

А топ самых популярных мужских имен: Артем (298 новорожденных получили это имя), Александр, Михаил, Матвей и Максим

Помимо этого, популярность у омичей набирают старинные имена. Так, например, за 9 месяцев на свет появились: восемь Аглай и Зой, семь Василин, четыре Серафимы, две Марфы и Степаниды, 19 Гордеев, девять Тихонов и Демьянов, восемь Климов, пять мальчиков с именем Лука и один Кузьма.

#Юлия Бармина#Город#Дети#ЗАГС
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