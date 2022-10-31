Первая рабочая неделя ноября станет сокращенной. Все дело в празднике 4 ноября — Дне народного единства. В 2022 году он выпал на пятницу, и омичей ждет сразу три выходных.
Омичи будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября — в пятницу, субботу и воскресенье. Работать же придется всего четыре дня — с 31 октября до 3 ноября включительно.
Это последняя сокращенная рабочая неделя в этом году. Вплоть до Нового года в России не будет никаких государственных праздников. Однако в этом году 31 декабря выпадает на субботу, а это означает, что подготовка салатов и праздничных закусок будет идти без спешки в законный выходной.
Ранее обсуждалась возможность введения официального выходного дня 31 декабря, однако решение об отдыхе в последний день года принимает каждое предприятие самостоятельно.