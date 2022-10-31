Это последняя сокращенная рабочая неделя в этом году. Вплоть до Нового года в России не будет никаких государственных праздников. Однако в этом году 31 декабря выпадает на субботу, а это означает, что подготовка салатов и праздничных закусок будет идти без спешки в законный выходной.