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Омичам объяснили, какой будет сокращенная рабочая неделя перед 4 ноября

31 октября 07:01
Фото: 1MI

Омичей ждет сокращенная рабочая неделя в честь Дня народного единства

Праздник в этом году выпал на пятницу.

Первая рабочая неделя ноября станет сокращенной. Все дело в празднике 4 ноября — Дне народного единства. В 2022 году он выпал на пятницу, и омичей ждет сразу три выходных.

Омичи будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября — в пятницу, субботу и воскресенье. Работать же придется всего четыре дня — с 31 октября до 3 ноября включительно.

Это последняя сокращенная рабочая неделя в этом году. Вплоть до Нового года в России не будет никаких государственных праздников. Однако в этом году 31 декабря выпадает на субботу, а это означает, что подготовка салатов и праздничных закусок будет идти без спешки в законный выходной.

Ранее обсуждалась возможность введения официального выходного дня 31 декабря, однако решение об отдыхе в последний день года принимает каждое предприятие самостоятельно. 

#Ольга Акамова#Выходные#Рабочая неделя#Рабочий день#Омская область#Новости#Общество#Касается каждого
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