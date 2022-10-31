Носим маски. В Омской области продлили режим повышенной готовности

Омский Роспотребнадзор за прошедшую неделю зарегистрировал 337 случаев COVID-19, за последние сутки – 46. Поэтому, как сообщила пресс-служба правительства Омской области, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 30 ноября и сохранить все действующие ограничения.
Новых ограничений на заседании не вводилось. Действуют рекомендации по ношению масок в общественных местах. Также омичам напомнили, что нужно своевременно ревакцинироваться каждые полгода, для формирования коллективного иммунитета.
Оперативный штаб согласовал несколько мероприятий при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм: