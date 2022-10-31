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Носим маски. В Омской области продлили режим повышенной готовности

31 октября 11:42
Фото: 1MI
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Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца ноября

На заседании омского оперштаба по борьбе с коронавирусом продлили режим повышенной готовности до конца ноября.

Омский Роспотребнадзор за прошедшую неделю зарегистрировал 337 случаев COVID-19, за последние сутки – 46. Поэтому, как сообщила пресс-служба правительства Омской области, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 30 ноября и сохранить все действующие ограничения.

Новых ограничений на заседании не вводилось. Действуют рекомендации по ношению масок в общественных местах. Также омичам напомнили, что нужно своевременно ревакцинироваться каждые полгода, для формирования  коллективного иммунитета.

Оперативный штаб согласовал несколько мероприятий при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм:

  • с 18 по 23 ноября фестиваль студенческих команд КВН стран Центрально-Азиатского региона «В центре Азии»;
  • с 21 по 24 ноября — II форум молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион». 
Более трех тысяч жителей Омска привились назально
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#Оперштаб#Коронавирус#Новости#Омская область#Ковид#Дарья Зыкова#Касается каждого
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