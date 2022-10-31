Не огородили «навозную лагуну». На предприятии богатейшего омича скончался человек

Судебное заседание назначили на 31 октября. Также, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области, заместителя директора по технической части будут судить еще и за взяточничество. Этой зимой он предложил инспектору ДПС 1 тыс. рублей, чтобы тот не составлял протокол за обгон через сплошную. Во взятке управленец из «РУСКОМ-Агро» не признался, следственный комитет собрал доказательства и предоставил тому же Кормиловскому суду.