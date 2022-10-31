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Не огородили «навозную лагуну». На предприятии богатейшего омича скончался человек

31 октября 06:22
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области человек не выбрался из неогороженной ямы на предприятии

В Омской области на территории «РУСКОМ-Агро» погиб человек. Животноводы не огородили яму с навозом. Учредитель фирмы — самый богатый человек Омска.

Как сообщает пресс-служба Кормиловского районного суда, к ним на рассмотрение поступило уголовное дело. «Навозная лагуна» не была ограждена, туда попал местный житель. Заместителя директора по техническим вопросам с животноводческого предприятия «РУСКОМ-Агро» обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ.  «Причинение смерти по неосторожности».

Замдиректора не исполнил свои должностные обязанности в надлежащем виде, не организовал ограждение навозного хранилища. Это привело к тому, что житель с. Сосновка срезал путь домой через неогороженную территорию предприятия и упал в яму с навозом. Потерпевший не смог выбраться и переохладился. Спасти человека не удалось.

Судебное заседание назначили на 31 октября. Также, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области, заместителя директора по технической части будут судить еще и за взяточничество. Этой зимой он предложил инспектору ДПС 1 тыс. рублей, чтобы тот не составлял протокол за обгон через сплошную. Во взятке управленец из «РУСКОМ-Агро» не признался, следственный комитет собрал доказательства и предоставил тому же Кормиловскому суду.

Обвиняемый во взятке и неосторожности заместитель трудился на предприятии, учредитель которого  — самый богатый человек Омской области.

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#Суд#Новости#Омская область#Темури Латария#Уголовное дело#Смерть человека#Убийство по неосторожности#Дарья Зыкова
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