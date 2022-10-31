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Мыться будет накладно. Омичам снова пообещали подорожание банных услуг

31 октября 13:19
Фото: 1MI
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В омских муниципальных банях повысят тарифы

Цены на банные услуги увеличатся на 10%.

Мэр Омска подписал постановление об изменении цен в муниципальных банях «Банного комбината № 2» и «Банного хозяйства».

Согласно документу, с 1 декабря 2022 года цена на помывку взрослого человека в общественном отделении 16 бань повысится на 20 рублей и будет стоить 260 рублей. Детский тариф (до семи лет) подорожает на 10 рублей и составит 130 рублей. А прием общего душа будет стоить 120 рублей.

Напомним, что в июне этого года было принято решение запустить реорганизацию муниципальных бань. У предприятий «Банное хозяйство» и «Банный комбинат № 2» была большая кредитная задолженность, поэтому, для сокращения управленческих расходов, их решили объединить.

В Омске решили запустить реорганизацию муниципальных бань
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#Юлия Бармина#Город#Баня#Цена#Повышение цен
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