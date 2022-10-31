Мыться будет накладно. Омичам снова пообещали подорожание банных услуг

Согласно документу, с 1 декабря 2022 года цена на помывку взрослого человека в общественном отделении 16 бань повысится на 20 рублей и будет стоить 260 рублей. Детский тариф (до семи лет) подорожает на 10 рублей и составит 130 рублей. А прием общего душа будет стоить 120 рублей.