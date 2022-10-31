Маск увеличит плату за использование в Twitter верифицированных страниц

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные интернет-портала The Verge, будет повышена ежемесячная плата для тех, у кого есть верифицированные страницы. Она составит почти 20 долларов.
Это позволит изменить опцию Twitter Blue ежемесячной стоимостью 4.99 долларов. За счет нее можно было использовать дополнительные функции. Теперь она будет значительно дороже.
Верифицированные пользователи должны за три месяца оформить новую подписку, или у них больше не будет голубого значка.
А, в свою очередь, сотрудникам Twitter, работающим над проектом, нужно сделать так, чтобы данная функция заработала до 7 ноября. Иначе их ждет увольнение.