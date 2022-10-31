История одного автобуса. Кто в Омске обманул начальника отдела «Уралтрансмаша»?

Пропажу 790 тысяч рублей в данный момент расследуют омские силовики. Заявление в омскую полицию поступило от жительницы Екатеринбурга, которая возглавляет один из отделов оборонного предприятия «Уралтрансмаш». После того, как Город55 рассказал об этой истории, в редакцию обратился один из ее участников и сообщил свою версию произошедшего, предоставив в подтверждение решения суда.
Судя по документам, началась эта эпопея с того, что военнослужащий одной из частей Читы попросил своего приятеля подобрать и купить ему микроавтобус, мол, когда уволюсь со службы, займусь пассажирскими перевозками. Приятель нашел подходящий вариант в Омске и выехал в наш город. Часть денег на покупку, как указано в решении Октябрьского суда, военнослужащий взял у своей супруги, той самой работницы «Уралтрансмаша», по договору безвозмездного займа.
«20.04.2017 г. на основании заключенного договора безвозмездного займа между ним и Р. В.М. он взял в долг 607 388 руб. 63 коп. для последующей их передачи владельцу транспортного средства (микроавтобуса), по договору купли-продажи в интересах Р. Л.И. который заключит Ш. А. А. Ранее между истцом и Ш. А.А. как сослуживцами была договоренность о приобретении через Ш. А.А. для Р.Л.И. микроавтобуса для использования в личных целях после увольнения с военной службы», — значится в решении суда.
Уже на следующий день, — 21 апреля 2017 года, тот самый приятель в Омске встретился с продавцом, который представился Алексеем Коваленко. После показа нескольких микроавтобусов, выбор пал на PEUGEOT BOXER 2013 года выпуска. Далее Ш. А.А подписал договор купли-продажи, позвонил приятелю и назвал номера карт, куда необходимо перевести деньги. Как следует из решения суда, деньги «упали» на карты двум женщинам. В общей сложности покупка обошлась в 790 тысяч рублей.
После этого Ш. А.А оформил автомобиль на себя и угнал микроавтобус в Читу.
В суде одна из сторон заявила, что под именем Алексея Коваленко микроавтобус продал его приятель Никита Курносов. Сам Коваленко утверждает, что ничего не знал о продаже, потому после был вынужден обратиться в Черниговский районный суд города Читы, чтобы расторгнуть сделку. Суд рассмотрел это дело, встал на сторону истца, признал договор купли-продажи недействительным и постановил вернуть микроавтобус Коваленко.
Летом 2020 года военнослужащий, который и планировал купить PEUGEOT BOXER, обратился в Октябрьский районный суд Омска с иском к Алексею Коваленко, его приятелю и двум женщинам, которым были перечислены деньги. Он просил взыскать с них неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.
На суде представитель Курносова заявил, что его клиент никакого отношения к договору купли-продажи не имеет.
«Курносов Н.А. никакого отношения к договору купли-продажи не имеет, в сделке участия не принимал, ни о каких переводах денежных средств не знает», — значится в документах суда.
Между тем, адвокат Коваленко пояснил, что последний передал Курносову микроавтобус для пассажирских перевозок, а затем узнал, что тот его продал, в связи с чем пришлось обращаться в суд.
При этом, как следует из показаний одной из женщин, на карту которой ушли деньги, Курносов является ее двоюродным братом, и в 2017 году он действительно позвонил ей и сказал, что сейчас будут два перевода, мол, это якобы деньги по его бизнесу. После по СМС и через мессенджеры, она получила от Курносова номера других карт, куда и перекинула деньги.
Получение денег не отрицала и другая женщина, которая пояснила, что на ее имя была оформлена доверенность на распоряжение денежными средствами, и те самые 236.6 тысячи рублей, которые поступили ей на карту — это, возможно, возврат займа.
Такая вот запутанная ситуация, в которой якобы никто не виноват, но люди остались и без денег и без транспорта.
Суд внимательно всех выслушал, изучил документы и постановил взыскать задолженность и проценты за пользование чужими деньгами с владелиц банковских карт, на которые были переведены средства.
«Взыскать с Чередовой Марии Алексеевны в пользу Р.Л.И. сумму неосновательного обогащения 553 350 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2017 г. по 19.03.2020 г. 122 888 руб. 09 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 762,39 руб. Взыскать с Шкуриной Елены Сергеевны в пользу Р.Л.И. сумму неосновательного обогащения 236 650 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2017 г. по 19.03.2020 г. 52 555 руб. 27 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6092,05 руб», — прописано в решении суда.
В общей сложности получилось почти 978.3 тысячи рублей на двоих.
Что касается Никиты Курносова и Алексея Коваленко, то их суд оставил не при делах и отказал в удовлетворении каких-либо претензий к ним.
Казалось бы, на этом разбирательства закончились. Но нет, 24 октября текущего года в один из отделов омской полиции поступило заявление от супруги военнослужащего, который и хотел приобрести микроавтобус. Выше мы уже писали, что, по сути, деньги на покупку были взяты у нее, и переводились с ее банковской карты. Уже на следующий день, по данным нашего источника в силовых структурах, оперативниками были установлены подозреваемые — Никита Курносов и Алексей Коваленко. Последний был указан как менеджер по транспорту в ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска».
При этом сам Коваленко в беседе с Городом55 заявил, что никакого отношения к этой компании не имеет и никогда там не работал. Эту же информацию подтвердил и директор «Автобусов Омска» Юрий Арчибсов. Откуда в материалах взялась эта информация, непонятно.
Коваленко также заявил в беседе с нами, что сам стал жертвой обмана и был вынужден через суд возвращать свой микроавтобус.
«В компании „Автобусы Омска“ я никогда не работал, откуда и от кого взялась эта информация, я не знаю. Директор этой фирмы является другом моей мамы, я обратился к нему, чтобы через его юристов решить мою проблему, и они мне помогли», — утверждает Коваленко.
Также, по словам мужчины, о заявлении по поводу возможного хищения 790 тысяч рублей ему якобы ничего не известно, и никто из полиции с ним не связывался и не общался.
Кажется, точка в этой запутанной истории будет поставлена еще нескоро.