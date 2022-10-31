История одного автобуса. Кто в Омске обманул начальника отдела «Уралтрансмаша»?

Казалось бы, на этом разбирательства закончились. Но нет, 24 октября текущего года в один из отделов омской полиции поступило заявление от супруги военнослужащего, который и хотел приобрести микроавтобус. Выше мы уже писали, что, по сути, деньги на покупку были взяты у нее, и переводились с ее банковской карты. Уже на следующий день, по данным нашего источника в силовых структурах, оперативниками были установлены подозреваемые — Никита Курносов и Алексей Коваленко. Последний был указан как менеджер по транспорту в ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска».