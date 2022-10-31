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Едва не убила себя и ребенка. В Омске роженица выпала из окна роддома

31 октября 05:01
Фото: 1MI

В Омске молодая мама выпала из окна с новорожденным ребенком

Женщина находилась в перинатальном центре после родов.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили об инциденте в омском перинатальном центре, который едва не закончился трагедией. Из окна центра вместе с новорожденным ребенком выпала молодая мама.

Известно, что случай произошел в минувшую пятницу, 28 октября, около 9 часов утра. 30-летняя женщина находилась в центре вместе со своим новорожденным сыном, и в какой-то момент выпала из окна.

Женщину вместе с ребенком госпитализировали, их жизням ничего не угрожает. О травмах, которые они получили, следователи не сообщили.

Проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося, отметили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство новорожденного ребенка».

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Роженица#Роддом#Рождение#Новорожденный#Ребенок
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