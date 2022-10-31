Едва не убила себя и ребенка. В Омске роженица выпала из окна роддома

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили об инциденте в омском перинатальном центре, который едва не закончился трагедией. Из окна центра вместе с новорожденным ребенком выпала молодая мама.
Известно, что случай произошел в минувшую пятницу, 28 октября, около 9 часов утра. 30-летняя женщина находилась в центре вместе со своим новорожденным сыном, и в какой-то момент выпала из окна.
Женщину вместе с ребенком госпитализировали, их жизням ничего не угрожает. О травмах, которые они получили, следователи не сообщили.
Проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося, отметили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство новорожденного ребенка».