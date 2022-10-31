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Директора омского лесхоза накажут за равнодушие к пожару в детском лагере

31 октября 05:22
Фото: 1MI

Директор омского лесхоза пойдет под суд за пожар в детском лагере «Юбилейный»

Из-за плохой организации работы, детский лагерь получил ущерб в размере 7 млн рублей.

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу, которое завели на директора «Черлакского лесхоза». Он обвиняется в халатности.

16 апреля 2022 года обвиняемый получил информацию о пожаре, однако не принял никаких мер для его тушения. Возгорание начали устранять только после повторного сообщения. Но и тут все происходило с нарушениями.

Пожар произошел в детском лагере «Юбилейный». Когда специалисты лесхоза все-таки приехали на место, они не создали заградительные минеральные полосы, чтобы предотвратить пожар.  

Сами сотрудники приехали на место без проверки противопожарного инвентаря и транспорта. Из-за чего во время пожара один трактор сломался, а второй был слишком далеко, чтобы им можно было воспользоваться.

Детский оздоровительный лагерь получил ущерб в размере более 7 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.

На юге Омской области лесной пожар перекинулся на детский лагерь
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Пожары#Прокуратура Омской области#Детский лагерь
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