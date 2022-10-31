Бывшего омского депутата Шушубаева обязали выплатить 18 млн рублей

Арбитражный суд Омской области вынес решение по делу экс-депутата Заксобрания Омской области Хабулды Шушубаева.
Бывшего депутата, растратившего деньги дольщиков «Ясной поляны», признали банкротом, но при этом не освободили от долгов на общую сумму 18,4 млн. рублей.
«Освободить Шушубаева Хабулду Жуспековича от дальнейшего исполнения требований кредиторов (ООО „Редут“), за исключением требования Князева Владимира Геннадьевича в размере 18 429 700,02 руб., а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина», — говорится в решении суда.
Напомним, что Хабулду Шушубаева осудили и отправили в колонию общего режима в 2018 году, где он должен был провести 4,6 года. Но уже в начале октября 2020 года, после многочисленных ходатайств, он вышел по УДО.