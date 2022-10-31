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Будущих срочников пообещали не отправлять на службу в новые регионы России

31 октября 06:11
Фото: 1MI
Осенний призыв в этом году начнется 1 ноября.

С завтрашнего дня в России стартует традиционный осенний призыв на срочную службу в армии. В этом году из-за частичной мобилизации его сдвинули на месяц, и вместо 1 октября он начнется 1 ноября. Продлится же он также до 31 декабря.

Предполагается, что за время осеннего призыва в России призовут порядка 120 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающий в запасе.

Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на Генштаб, срочников не собираются направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Призыв#Срочная армия#Срочная служба#Частичная мобилизация
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