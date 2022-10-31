Будущих срочников пообещали не отправлять на службу в новые регионы России

С завтрашнего дня в России стартует традиционный осенний призыв на срочную службу в армии. В этом году из-за частичной мобилизации его сдвинули на месяц, и вместо 1 октября он начнется 1 ноября. Продлится же он также до 31 декабря.
Предполагается, что за время осеннего призыва в России призовут порядка 120 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающий в запасе.
Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на Генштаб, срочников не собираются направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.