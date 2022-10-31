Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал «прочувствовать» авто перед первым снегом

Он отметил, что зимой важно соблюдать аккуратность на дороге — не жать резко на газ и стараться тормозить плавно. Автоэксперт также порекомендовал потратить время и деньги на курсы контраварийной подготовки, чтобы научиться лучше чувствовать авто при любом маневре.