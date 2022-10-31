Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал «прочувствовать» авто перед первым снегом

Как передает NEWS.ru, Хайцеэр порекомендовал выехать на более-менее свободную площадку и отработать там навыки вождения на скользкой дороге. Например, нажимать на газ и на тормоз, чтобы понять как машина поведет себя в соответствующих погодных условиях.
Он отметил, что зимой важно соблюдать аккуратность на дороге — не жать резко на газ и стараться тормозить плавно. Автоэксперт также порекомендовал потратить время и деньги на курсы контраварийной подготовки, чтобы научиться лучше чувствовать авто при любом маневре.