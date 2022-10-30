В 2022 году реконструкции подлежат девять участков. Общая протяженность — 11 километров. Так, подрядчики уже работают вокруг новой «G-Drive Арены», завершен ремонт дороги дублера Лукашевича и Перелета, магистрали на Перелета и Шаронова, Крупской.