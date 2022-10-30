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В Омске отремонтируют 11 километров дорог к спортивным объектам

30 октября 13:18
Фото: 1MI
На некоторых объекта работа уже завершена.

В этом году в регионе планируют отремонтировать дороги, ведущие к спортивным объектам. Работу выполняет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году реконструкции подлежат девять участков. Общая протяженность — 11 километров. Так, подрядчики уже работают вокруг новой «G-Drive Арены», завершен ремонт дороги дублера Лукашевича и Перелета, магистрали на Перелета и Шаронова, Крупской.

Также под обновление попали участки на Вавилова, Партизанской, Спартаковской, Тарской, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

#Город#Новости#Омск#Дороги#Ремонт дорог
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