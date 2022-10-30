У Комсомольского моста в Омске оборудуют островок безопасности

В Омске на Театральной площади обустроят два островка безопасности, а также установят 11 светофоров и 48 знаков дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Впервые на этом участке поставят светодиодные г-образные опоры, они будут дублировать сигнал светофора. Это позволит водителям видеть цвета издалека. Новые объекты установят до конца ноября. На реконструкцию светофоров направлено 6,5 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что в центре города также оборудуют два островка безопасности: за перекрестком на Думской и Театральной площади, а также у Комсомольского моста в направлении ж/д вокзала. Работы стартовали.