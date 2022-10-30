Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У Комсомольского моста в Омске оборудуют островок безопасности

30 октября 09:34
Фото: 1MI
В центре города идет работа по реконструкции светофоров.

В Омске на Театральной площади обустроят два островка безопасности, а также установят 11 светофоров и 48 знаков дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Впервые на этом участке поставят светодиодные г-образные опоры, они будут дублировать сигнал светофора. Это позволит водителям видеть цвета издалека. Новые объекты установят до конца ноября. На реконструкцию светофоров направлено 6,5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в центре города также оборудуют два островка безопасности: за перекрестком на Думской и Театральной площади, а также у Комсомольского моста в направлении ж/д вокзала. Работы стартовали.

#Город#Новости#Общество#Омск#Пешеход#Светофор#Мэрия
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10