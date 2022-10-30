Пьяный омич врезался в уличный фонарь и отправил пассажирку в больницу

Вечером 29 октября в Омске произошло ДТП. Есть пострадавшие. Предварительную картину событий представили в региональной Госавтоинспекции.
В 22:25 на улице Л. Чайкиной со стороны Б. Хмельницкого в направлении Космического проспекта ехал 29-летний мужчина на «Volkswagen». В районе дома № 8 не справился с управлением, наехал на бетонную мачту городского освещения.
В результате аварии 36-летнюю пассажирку госпитализировали. Позже правоохранители выяснили, водитель был пьян. Возбуждено административное дело.
Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.