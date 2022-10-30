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Опухоль в 20 кг. Омская пациентка чудом избежала смертельной угрозы

30 октября 07:20
Фото: 1MI

Онкологи удалили омичке опухоль массой почти 20 кг

Онкологи рассказали, что предстоит женщине дальше.

Омские онкологи провели сложную операцию и спасли пациентку с опухолью весом почти 20 килограммов. Об истории рассказали в минздраве.

Женщина была склонна к лишнему весу и не сразу обратила внимание на набор массы, растущий живот. Около года не шла в больницу, пока не стало трудно дышать. Это опухоль давила на внутренние органы. Пациентку тут же направили на оперативное лечение.

Операция прошла успешно, заключили медики. Вес опухоли — 19 килограммов 200 граммов. Однако она осталась целостной, ее извлекли без повреждений, в брюшную полость не попало содержимое.

Пациентка сразу после наркоза почувствовала, что дышать стало легче, смогла лечь на живот и на спину. Артериальное давление понизилось до нормальных значений.

Как отметили онкологи, при таком размере опухоли обычно ставят начальную стадию рака. Но после операции женщине даже не потребуется химиотерапия. Только восстановление и постоянное наблюдение у лечащего врача.

#Общество#Новости#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Медицина
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