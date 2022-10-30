Омские статистики поведали об обстановке в сфере жилищного строительства в регионе за период с января по сентябрь этого года.
За девять месяцев введено 5 788 квартир. Общая площадь — 541,2 тысяч квадратных метров. На организации приходится 3 318 квартир (средний размер — 52 кв.м), на население — 2 470 (149 кв.м).
Индивидуальные застройщики отдают предпочтение двухэтажным зданиям. Они составляют 62% от общей площади введенных в эксплуатацию домов в регионе.
Жилищная активность больше развита в Омске, здесь основано 59% строений области. Самый застраиваемый район — Омский, на него приходится 26% введенного жилья.