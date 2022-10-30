«Обнаглели». Омичи возмутились работе популярного такси

В комментариях под постом нашлись и другие горожане, которые оказались не довольны услугами указанного такси. Сообщают о проблемах провоза детей: то ценник высокий, то ожидание длительное, то кресла нет. «Последнее время вообще обнаглели! Вызвала такси, приехал неизвестно куда, хотя я все указала. Уже идет простой, звоню ему несколько раз, трубку не берет. Мы опаздывали на электричку, отменила такси и вызвала другое. Еще и деньги списали», — поделилась своей ситуацией еще одна женщина.