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«Обнаглели». Омичи возмутились работе популярного такси

30 октября 13:43
Фото: 1MI

Омичи сообщили о невероятном росте цен на «простой» в такси

Горожане пытались исследовать алгоритмы работы агрегаторы.

Недовольная омичка пожаловалась на один из популярных в Омске агрегаторов такси. Женщина описала свою жизненную ситуацию в сообществе «Омск ВК».

Сейчас жительница Омска вынуждена два раза в день ездить на такси, а по пути делать длительную остановку. Водитель, как полагается, считает минуты простоя. Однако омичка уверена, в алгоритме ожидания пассажира есть ошибка. Для понимания приводится скриншот мобильной версии приложения, где описаны условия работы с клиентом.

Фото: скриншот паблика Омск ВК

«Написано, что не могут больше 7 руб. за минуту считать. Чтобы не быть голословной, на фото: 184 руб. за 11 минут (184:11=16,7 руб. за минуту); 125 руб. за 8 минут (125:8=15,6 руб. за минуту); 519 руб. за 29 минут (519:29=17,8 руб. за минуту. И у меня таких фото уже набралось 14 штук», — делится подробными расчетами омичка.

Фото: скриншот паблика Омск ВК

О проблеме женщина сообщила в службу поддержки агрегатора, те признали ошибку и обещали исправить. Однако, по словам автора поста, спустя две недели ситуация не изменилась.

В комментариях под постом нашлись и другие горожане, которые оказались не довольны услугами указанного такси. Сообщают о проблемах провоза детей: то ценник высокий, то ожидание длительное, то кресла нет. «Последнее время вообще обнаглели! Вызвала такси, приехал неизвестно куда, хотя я все указала. Уже идет простой, звоню ему несколько раз, трубку не берет. Мы опаздывали на электричку, отменила такси и вызвала другое. Еще и деньги списали», — поделилась своей ситуацией еще одна женщина.

Автору поста также посоветовали сделать выводы, например сменить оператора такси или задуматься о собственном автомобиле.

Впрочем, среди комментаторов оказались знатоки транспортного бизнеса: «Снизу есть примечания, что данная цена применяется без учета повышенного спроса. То есть стоимость простоя указывается фиксированная, а в часы надбавок умножается на коэффициент». Об этом же заявили еще несколько осведомленных пользователей.

#Общество#Экономика#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы
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