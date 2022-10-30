«Какой ужас, мамочки»: омичи массово сообщают о возгораниях автомобилей

29 октября примерно в 20:00 огонь охватил пассажирский автобус на трассе Одесское — Омск. Как передает автор поста, пострадавших нет. На видео — полыхающий автомобиль, вокруг работают спасатели. «Какой ужас, мамочки!», — плакала женщина за кадром.