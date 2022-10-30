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«Какой ужас, мамочки»: омичи массово сообщают о возгораниях автомобилей

30 октября 13:09
Фото: 1MI

Под Омском за ночь сгорели пассажирский автобус и иномарка

О происшествиях рассказали очевидцы.

Омичи в социальных сетях массово сообщают о возгорании транспорта. Так, очевидец в сообществе «Инцидент Омск» разместил видеозапись с места событий.

29 октября примерно в 20:00 огонь охватил пассажирский автобус на трассе Одесское — Омск. Как передает автор поста, пострадавших нет. На видео — полыхающий автомобиль, вокруг работают спасатели. «Какой ужас, мамочки!», — плакала женщина за кадром.

Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Об аналогичном происшествии сообщают подписчики сообщества «Аварийный Омск». В ночь на 30 октября на трассе Тюмень — Омск загорелась «Infinity». Автор публикации рассказал, что жертв нет.

В комментариях пользователи предположили, что вспыхнул газ, однако другие люди, скорее всего очевидцы событий, пояснили, что загорелся бензин.

Кадры с места происшествия «говорящие»: иномарка полностью охвачена огнем, кругом столбы дыма, работают спасатели.

Фото: скриншот паблика Аварийный Омск
#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Пожары#Соцсети
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