«Какой ужас, мамочки»: омичи массово сообщают о возгораниях автомобилей

Омичи в социальных сетях массово сообщают о возгорании транспорта. Так, очевидец в сообществе «Инцидент Омск» разместил видеозапись с места событий.
29 октября примерно в 20:00 огонь охватил пассажирский автобус на трассе Одесское — Омск. Как передает автор поста, пострадавших нет. На видео — полыхающий автомобиль, вокруг работают спасатели. «Какой ужас, мамочки!», — плакала женщина за кадром.
Об аналогичном происшествии сообщают подписчики сообщества «Аварийный Омск». В ночь на 30 октября на трассе Тюмень — Омск загорелась «Infinity». Автор публикации рассказал, что жертв нет.
В комментариях пользователи предположили, что вспыхнул газ, однако другие люди, скорее всего очевидцы событий, пояснили, что загорелся бензин.
Кадры с места происшествия «говорящие»: иномарка полностью охвачена огнем, кругом столбы дыма, работают спасатели.