«Город становится опасным». Омичи жалуются на нападения стай животных

Обеспокоенный омич обратился к соцсетям, чтобы разрешить проблему. Мужчина рассказал, что в районе детского дома творчества на улице Л. Чайкиной бродит стая крупных собак.
«Кидаются на одиноких прохожих. Сначала чуть не порвали сыну рюкзак, потом схватили жену за куртку и джинсы», — сказано в посте сообщества «Омск ВК». Жертвам нападения в обоих случаях помогли окружающие.
В публикации омич обращается к администрации Октябрьского округа с просьбой принять меры. Говорит, «город становится опасным для человека».
В комментариях под постом пользователи разошлись во мнениях. Так часто бывает, когда речь заходит о животных. Часть омичей встали на сторону автора публикации. Некоторые посоветовали «не трогать собак, тогда и они вас не тронут». Один из комментаторов сообщил о еще одной стае неподалеку: «Эта же или другая стая курсирует в парке 30-летия ВЛКСМ и на близлежащих территориях».