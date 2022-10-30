«Город становится опасным». Омичи жалуются на нападения стай животных

В комментариях под постом пользователи разошлись во мнениях. Так часто бывает, когда речь заходит о животных. Часть омичей встали на сторону автора публикации. Некоторые посоветовали «не трогать собак, тогда и они вас не тронут». Один из комментаторов сообщил о еще одной стае неподалеку: «Эта же или другая стая курсирует в парке 30-летия ВЛКСМ и на близлежащих территориях».