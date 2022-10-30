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«Город становится опасным». Омичи жалуются на нападения стай животных

30 октября 11:55
Фото: 1MI

Омич рассказал о нападении стаи собак близ дома детского творчества

Горожане сообщили и о других стаях неподалеку.

Обеспокоенный омич обратился к соцсетям, чтобы разрешить проблему. Мужчина рассказал, что в районе детского дома творчества на улице Л. Чайкиной бродит стая крупных собак.

«Кидаются на одиноких прохожих. Сначала чуть не порвали сыну рюкзак, потом схватили жену за куртку и джинсы», — сказано в посте сообщества «Омск ВК». Жертвам нападения в обоих случаях помогли окружающие.

В публикации омич обращается к администрации Октябрьского округа с просьбой принять меры. Говорит, «город становится опасным для человека».

В комментариях под постом пользователи разошлись во мнениях. Так часто бывает, когда речь заходит о животных. Часть омичей встали на сторону автора публикации. Некоторые посоветовали «не трогать собак, тогда и они вас не тронут». Один из комментаторов сообщил о еще одной стае неподалеку: «Эта же или другая стая курсирует в парке 30-летия ВЛКСМ и на близлежащих территориях».

#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Жалобы#Дети#Соцсети#Собаки#Животные
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