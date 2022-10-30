«Я вернулся в школу спустя год после травмы. И первое время — это, конечно, всё шло через преодоление. Физическое, в первую очередь», — в интервью проекта #безграничные_возможности2022 Евгений Гудков вспоминает тот период, который предшествовал спортивному триумфу.
Он никогда не был слабаком, но после травмы некоторые сверстники почему-то решили, что можно растоптать репутацию Жени. И он на себе ощутил, что такое первородная мальчишеская жестокость:
«Приходилось и драться, и кулаками стоять за себя, чтобы вернуть, так сказать, свое положение».
Свое положение он вернул быстро. А дальше встал вопрос: кем быть по жизни? И снова работа на преодоление. Женя хотел доказать себе и всем вокруг, что он ничем не отличается от остальных. Ему было 17, когда из спортивного клуба инвалидов «Омич» поступило предложение всерьёз заняться волейболом на коляске. Паралимпийский вид спорта показался парню привлекательным.
«Но тут же мне поступило предложение посвятить себя легкой атлетике. Я говорю: так, вроде, волейболом хочу заниматься, уже настроился. А тренер отвечает: никто никого не принуждает насильно. Хочешь — занимайся параллельно волейболом, но и легкую атлетику попробуй», — говорит герой.
Он не просто попробовал. Легкая атлетика стала его профессией и смыслом жизни. После 11 класса Женя, несмотря на травму, поступил в Государственную академию физической культуры, чтобы стать тренером-преподавателем по легкой атлетике. А параллельно ездил на соревнования, откуда всегда возвращался с победой.
«Я выступал всегда в трёх дисциплинах: толкание ядра, метание диска и метание копья. И вот с 95-го года я регулярно ездил на турниры. Первое соревнование — это „Парасибириада“. Оттуда я привез два вторых места и одно третье. И сразу же стал готовиться к Чемпионату России».
Чемпионат проходил в Волгограде. Там Евгений занял второе, третье и четвёртое места. Впереди был Чемпионат Европы и Чемпионат мира. И конечно же, блестящие выступления на трех Паралимпийских играх.
«В 2004-м году на Паралимпиаде я занял четвертое место, в 2008-м — второе, в 2012-м снова четвертое. Все это за метание копья».
После той, последней Паралимпиады Евгений Гудков принял решение уйти из большого спорта. Этапов на преодоление было достаточно и в какой-то момент спортсмен доказал себе и другим: инвалидность не лишает тебя возможностей, она лишь указывает на то, что требует особенной тренировки. И теперь с высоты звания Заслуженного мастера спорта мужчина утверждает: если есть цель, к ней нужно отчаянно стремиться.
«Несмотря на то, что я ушёл из большого спорта, спорт не ушел у меня из жизни. Я с семьей по выходным езжу на велосипедах, зимой — это лыжи, коньки, с сыном мы играли в хоккей».
Несомненно, именно спорт воспитал в Евгении исключительные качества лидера. Теперь мужчина пробует себя в роли коммерсанта. Развивать бизнес — это ведь тоже, своего рода, преодоление. Впрочем, об этом процессе Евгений Гудков знает не понаслышке.