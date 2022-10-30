Свое положение он вернул быстро. А дальше встал вопрос: кем быть по жизни? И снова работа на преодоление. Женя хотел доказать себе и всем вокруг, что он ничем не отличается от остальных. Ему было 17, когда из спортивного клуба инвалидов «Омич» поступило предложение всерьёз заняться волейболом на коляске. Паралимпийский вид спорта показался парню привлекательным.