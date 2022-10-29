В Омске решается судьба бывшего здания кадетского корпуса

Согласно постановлению, администрация Омска оценит техническое состояние зданий старого кадетского корпуса.
Оценке подлежат 8 зданий на территории бывшего кадетского корпуса, а именно: спортзал, штаб, два здания столовой, казарма, тир, контрольно-пропускной пункт и учебные классы. Общая площадь всех помещений около 26 тыс. кв. м.
«По результатам оценки будет создана межведомственная комиссия, которая определит дальнейшую судьбу всех объектов, находящихся на территории бывшего кадетского корпуса», — сообщили сайту «НГС.Омск» в пресс-службе администрации Омска.
Напомним, что здание старого кадетского корпуса признали аварийным и вывели из эксплуатации еще в 2020 году. Вместо него было построено новое здание между улицами Суворова и 60 лет Победы.