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В обход государства. В Омске 14% сигарет приходится на долю черного рынка

29 октября 08:54
Фото: 1MI

Черный рынок табака подскочил в Омской области в 2,5 раза

В Омской области стало больше «левых» сигарет. По всей Сибири ущерб от нелегального табака составил 1,9 млрд рублей. И это только за второй квартал года.

Данные по ущербу для государства озвучил замдиректора Национального научного центра компетенций Байсолт Хамзатов, выступая на сессии по противодействию нелегальной торговле табаком в рамках форума «Дни ритейла в Сибири», как сообщил портал форума.

В Сибири нелегальные сигареты занимают 10,8% рынка, что немного ниже среднего уровня по России. Ухудшилась ситуация в Красноярском крае, Республике Алтай, Иркутской и Омской областях. В Омской области за год нелегальный рынок сигарет вырос в два с половиной раза и составляет сегодня 14%.

Доля нелегальных сигарет в среднем по России  — 12,1%  Выступая на сессии, директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Алексей Воробьев отметил, что выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году за продажу 1,3 млрд пачек составят 113 млрд рублей, из них 88 млрд рублей — несобранные акцизы и 25 млрд рублей — неуплаченный НДС.

Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский рассказал на сессии форума, что за прошедший год изменений в регуляции отрасли не произошло, но они готовятся. Он ожидает, что уже в этом году в Госдуму будет внесен подготовленный Минфином законопроект, предполагающий отдельное регулирование рынков табачной и никотинсодержащей продукции.

Также Заславский рассчитывает, что в скоро рассмотрят вопрос о перераспределении части доходов от акцизов на табак из федерального бюджета в регионы — чтобы мотивировать бороться с нелегальным табаком. При этом он отметил, что пока Минфин не поддержал идею о перераспределении акциза так как неясно, за счет чего компенсировать выпадающие доходы.

«Я бы начал с передачи в регионы 10% доходов от акцизов на табак и компенсировал выпадающие доходы за счет снижения доли незаконного оборота», — заявил он.

Директор общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская тоже выступила на форуме, и привела в качестве примера Новосибирск, где, по проведенным исследованиям, треть курящих подростков употребляет именно нелегальный табак.

#Дарья Зыкова#Экономика#Новости#Омская область#Статистика#Продажа#Табак#Сигареты
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