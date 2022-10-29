В обход государства. В Омске 14% сигарет приходится на долю черного рынка

Данные по ущербу для государства озвучил замдиректора Национального научного центра компетенций Байсолт Хамзатов, выступая на сессии по противодействию нелегальной торговле табаком в рамках форума «Дни ритейла в Сибири», как сообщил портал форума.
В Сибири нелегальные сигареты занимают 10,8% рынка, что немного ниже среднего уровня по России. Ухудшилась ситуация в Красноярском крае, Республике Алтай, Иркутской и Омской областях. В Омской области за год нелегальный рынок сигарет вырос в два с половиной раза и составляет сегодня 14%.
Доля нелегальных сигарет в среднем по России — 12,1% Выступая на сессии, директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Алексей Воробьев отметил, что выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году за продажу 1,3 млрд пачек составят 113 млрд рублей, из них 88 млрд рублей — несобранные акцизы и 25 млрд рублей — неуплаченный НДС.
Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский рассказал на сессии форума, что за прошедший год изменений в регуляции отрасли не произошло, но они готовятся. Он ожидает, что уже в этом году в Госдуму будет внесен подготовленный Минфином законопроект, предполагающий отдельное регулирование рынков табачной и никотинсодержащей продукции.
Также Заславский рассчитывает, что в скоро рассмотрят вопрос о перераспределении части доходов от акцизов на табак из федерального бюджета в регионы — чтобы мотивировать бороться с нелегальным табаком. При этом он отметил, что пока Минфин не поддержал идею о перераспределении акциза так как неясно, за счет чего компенсировать выпадающие доходы.
«Я бы начал с передачи в регионы 10% доходов от акцизов на табак и компенсировал выпадающие доходы за счет снижения доли незаконного оборота», — заявил он.
Директор общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская тоже выступила на форуме, и привела в качестве примера Новосибирск, где, по проведенным исследованиям, треть курящих подростков употребляет именно нелегальный табак.