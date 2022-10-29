В обход государства. В Омске 14% сигарет приходится на долю черного рынка

Также Заславский рассчитывает, что в скоро рассмотрят вопрос о перераспределении части доходов от акцизов на табак из федерального бюджета в регионы — чтобы мотивировать бороться с нелегальным табаком. При этом он отметил, что пока Минфин не поддержал идею о перераспределении акциза так как неясно, за счет чего компенсировать выпадающие доходы.