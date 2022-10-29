С маньяка, который жестоко убил девочек из Омска, сняли обвинение

Как сообщила пресс-служба Ярославского областного суда, на закрытом судебном заседании началось рассмотрение уголовного дела по рыбинскому маньяку.
13 октября на предварительном слушании суд прекратил уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ «Надругательство над телами умерших», потому что истек срок давности.
Осталось три обвинения у маньяка, которого только с третьей попытки признали вменяемым:
Напомним, как развивалась трагедия. Житель Рыбинска 1979 г.р. уже был судим ранее за убийство ребенка и изнасилование. С помощью сайтов знакомств в 2020 году нашел себе сожительницу из Омска. У нее были две дочери. Мать с детьми переехала к нему, жили они все вместе, но однажды «отчим» напился. Он изнасиловал девочек 13-ти и 8-ми лет, зверски изрезал ножом, потом расчленил тела. Позже он попытался покончить с собой.