С маньяка, который жестоко убил девочек из Омска, сняли обвинение

Напомним, как развивалась трагедия. Житель Рыбинска 1979 г.р. уже был судим ранее за убийство ребенка и изнасилование. С помощью сайтов знакомств в 2020 году нашел себе сожительницу из Омска. У нее были две дочери. Мать с детьми переехала к нему, жили они все вместе, но однажды «отчим» напился. Он изнасиловал девочек 13-ти и 8-ми лет, зверски изрезал ножом, потом расчленил тела. Позже он попытался покончить с собой.