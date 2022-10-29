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С маньяка, который жестоко убил девочек из Омска, сняли обвинение

29 октября 10:37
Фото: 1MI

Погубивший маленьких омичек рыбинский маньяк пошел под суд

В Ярославле судят местного маньяка после громкого дела 2020 года связанного с убийством девочек из Омска. Одно обвинение сняли за давностью.

Как сообщила пресс-служба Ярославского областного суда, на закрытом судебном заседании началось рассмотрение уголовного дела по рыбинскому маньяку.

13 октября на предварительном слушании суд прекратил уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ «Надругательство над телами умерших», потому что истек срок давности.

Осталось три обвинения у маньяка, которого только с третьей попытки признали вменяемым:

  • ч.3 ст. 30 п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ «Покушение на изнасилование беспомощной потерпевшей младше 14 лет;
  • п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Изнасилование беспомощной потерпевшей младше 14 лет»;
  • п.п. «а,в,д,к» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух малолетних лиц с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием».

Напомним, как развивалась трагедия. Житель Рыбинска 1979 г.р. уже был судим ранее за убийство ребенка и изнасилование. С помощью сайтов знакомств в 2020 году нашел себе сожительницу из Омска. У нее были две дочери. Мать с детьми переехала к нему, жили они все вместе, но однажды «отчим» напился. Он изнасиловал девочек 13-ти и 8-ми лет, зверски изрезал ножом, потом расчленил тела. Позже он попытался покончить с собой.

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Россия#Уголовное дело#Дети#Педофил#Убийство#Изнасилование#Маньяк
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