На дорогах Кировского округа Омска установят камеры видеонаблюдения

По сообщению с сайта госзакупок, бюджетное учреждение Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило договор с ООО «Тринити телеком» на установку новых камер видеонаблюдения.
Согласно контракту камеры появятся на трех дорогах Кировского округа, на шести объектах:
Общая сумма контракта составит 9,1 млн. рублей.
Напомним, что недавно Омская мэрия получила деньги на реконструкцию дорог Левобережья, в том числе улицы Крупской и Лукашевича. А для ремонта улицы Шаронова в Омске будут искать подрядчика.