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На дорогах Кировского округа Омска установят камеры видеонаблюдения

29 октября 05:47
Фото: 1MI
Камеры появятся на улице Шаронова, Крупской и Лукашевича.

По сообщению с сайта госзакупок, бюджетное учреждение Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило договор с ООО «Тринити телеком» на установку новых камер видеонаблюдения.

Согласно контракту камеры появятся на трех дорогах Кировского округа, на шести объектах:

  • На пересечении улицы Крупской и Бульвара Заречного;
  • На пересечении улицы Лукашевича (дублер) и улица Шаронова;
  • На улице Лукашевича (на остановке «Арена Омск»);
  • На пересечении улицы Лукашевича (дублер) и улицы Крупской;
  • На улице Шаронова (в сторону гипермаркета);
  • На пересечении улиц Шаронова и Перелета.

Общая сумма контракта составит 9,1 млн. рублей.

Напомним, что недавно Омская мэрия получила деньги на реконструкцию дорог Левобережья, в том числе улицы Крупской и Лукашевича. А для ремонта улицы Шаронова в Омске будут искать подрядчика.

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#Юлия Бармина#Город#Дорожные камеры#Камеры видеонаблюдения#Контракт
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