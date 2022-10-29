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Электросамокаты в Омске ушли на зимние каникулы

29 октября 05:21
Фото: 1MI
Электросамокаты завершили сезон работы в связи с ухудшением погоды в Омске.

Сервис кикшеринга Whoosh сообщил, что 28 октября завершил первый сезон работы из-за неблагоприятных погодных условий.

Омичи вновь смогут воспользоваться самокатами когда потеплеет, то есть весной следующего года.

До этого электросамокаты уже на время прекращали свою работу из-за ухудшения метеорологических условий, но при этом оставались на улицах города.

Отметим, что в этом году электросамокаты компании Whoosh в городе появились впервые. И с начала сезона омичи успели проехать более 2 млн. километров.

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#Юлия Бармина#Город#Самокат#Электросамокат#Зима#Каникулы
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