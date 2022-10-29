Электросамокаты в Омске ушли на зимние каникулы

Сервис кикшеринга Whoosh сообщил, что 28 октября завершил первый сезон работы из-за неблагоприятных погодных условий.
Омичи вновь смогут воспользоваться самокатами когда потеплеет, то есть весной следующего года.
До этого электросамокаты уже на время прекращали свою работу из-за ухудшения метеорологических условий, но при этом оставались на улицах города.
Отметим, что в этом году электросамокаты компании Whoosh в городе появились впервые. И с начала сезона омичи успели проехать более 2 млн. километров.