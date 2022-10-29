Чем топят Омск. Жители жалуются на вонь и пепел

Как сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха в Омске низкий, а 27 октября превышений не наблюдалось. Но в опубликованной таблице мы видим, что пыль по разным районам держится показаний в 0.3 — 0.4 м. р. Тогда как предельная концентрация — 0.5 м. р.