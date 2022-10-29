Чем топят Омск. Жители жалуются на вонь и пепел

Как сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха в Омске низкий, а 27 октября превышений не наблюдалось. Но в опубликованной таблице мы видим, что пыль по разным районам держится показаний в 0.3 — 0.4 м. р. Тогда как предельная концентрация — 0.5 м. р.
27 числа омичи жаловались в соцсетях на жуткую вонь:
«Опять жуткая вонь. С-з Ермак»; «С утра и по сию минуту на Волочаевских и Красном Пути весь набор химии»!
А вот вчерашние жалобы:
«Десятилетие, вонь каким-то ацетоном, несмотря на сильный ветер»; «На Старой Московке воняет несколько дней так, будто горит где-то резина. Выходила в подъезд, думала, что проводка горит у кого-то, а оказалось, что эта вонь стоит на улице», — сообщают омичи.
В паблике «Омск ВК» омич пожаловался на вид свежевымытой машины с утра, в Чкаловске, и выложил фотографии своего автомобиля в разводах непонятного происхождения. Омичу ответили в комментариях другие горожане, что пепел с Тэц-5 в Чкаловске уже как родной.