Вооружены до зубов. Омских школьников начнут охранять специально обученные люди

Омский областной суд рассмотрел несколько апелляций на гражданские дела, связанные с охраной детских садов и школ. Ранее прокуратура обратилась в суд с исками, поскольку обнаружила, что охраной занимаются не частные охранные организации или подразделения Росгвардии.
Вместо охраны в школах и детсадах есть вахтеры, сторожи и другие люди, которые не имеют специальных навыков, поэтому в случае экстренной ситуации не смогут правильно отреагировать и защитить детей от преступников.
Суды первой инстанции решили, что отсутствие постоянной охраны влияет на безопасность несовершеннолетних, которые в силу возраста нуждаются в особой защите. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с решением судов первой инстанции.