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Вооружены до зубов. Омских школьников начнут охранять специально обученные люди

28 октября 04:00
Фото: 1MI

Омские школы и детсады будут охранять ЧОПы и Росгвардия

Суды рассмотрели вопросы, насколько допустимо, чтобы детей охраняли вахтеры.

Омский областной суд рассмотрел несколько апелляций на гражданские дела, связанные с охраной детских садов и школ. Ранее прокуратура обратилась в суд с исками, поскольку обнаружила, что охраной занимаются не частные охранные организации или подразделения Росгвардии.

Вместо охраны в школах и детсадах есть вахтеры, сторожи и другие люди, которые не имеют специальных навыков, поэтому в случае экстренной ситуации не смогут правильно отреагировать и защитить детей от преступников.

Суды первой инстанции решили, что отсутствие постоянной охраны влияет на безопасность несовершеннолетних, которые в силу возраста нуждаются в особой защите. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с решением судов первой инстанции.

«А вы кто?». Как охраняются школы и детские сады Омска
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Охрана#ЧОП#Росгвардия
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