Внезапная болезнь пассажирки заставила экстренно посадить самолет в Омске

Как сообщили «Новому Омску» в аэропорту, самолет приземлился около 5 часов утра. На место прибыла бригада здравпункта Омского аэропорта, затем скорая помощь. Пассажирку самолета пришлось госпитализировать. После этого самолет благополучно вылетел в пункт назначения, все остальные пассажиры находились на борту.