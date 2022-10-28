Внезапная болезнь пассажирки заставила экстренно посадить самолет в Омске

Утром в пятницу, 28 октября, в Омском аэропорту экстренно приземлился самолет авиакомпании S7. Он следовал из Москвы в Томск, но по пути одной из пассажирок самолета стало плохо.
Как сообщили «Новому Омску» в аэропорту, самолет приземлился около 5 часов утра. На место прибыла бригада здравпункта Омского аэропорта, затем скорая помощь. Пассажирку самолета пришлось госпитализировать. После этого самолет благополучно вылетел в пункт назначения, все остальные пассажиры находились на борту.
Согласно онлайн-табло Томского аэропорта, самолет прибыл в пункт назначения с задержкой всего на 30 минут.
Город55 обратился в минздрав Омской области за комментарием о состоянии здоровья госпитализированной пассажирки.
Это уже второй за неделю случай экстренной посадки самолета в Омском аэропорту. Ранее Город55 сообщал, что из-за отказа гидросистемы в Омске посадили самолет, летевший в Иркутск.