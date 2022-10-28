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Внезапная болезнь пассажирки заставила экстренно посадить самолет в Омске

28 октября 07:16
Фото: 1MI

В Омске экстренно сел самолет по пути из Москвы в Томск

Пассажирке самолета стало плохо, и борт решили экстренно посадить.

Утром в пятницу, 28 октября, в Омском аэропорту экстренно приземлился самолет авиакомпании S7. Он следовал из Москвы в Томск, но по пути одной из пассажирок самолета стало плохо.

Как сообщили «Новому Омску» в аэропорту, самолет приземлился около 5 часов утра. На место прибыла бригада здравпункта Омского аэропорта, затем скорая помощь. Пассажирку самолета пришлось госпитализировать. После этого самолет благополучно вылетел в пункт назначения, все остальные пассажиры находились на борту.

Согласно онлайн-табло Томского аэропорта, самолет прибыл в пункт назначения с задержкой всего на 30 минут.

Город55 обратился в минздрав Омской области за комментарием о состоянии здоровья госпитализированной пассажирки.

Это уже второй за неделю случай экстренной посадки самолета в Омском аэропорту. Ранее Город55 сообщал, что из-за отказа гидросистемы в Омске посадили самолет, летевший в Иркутск.

Отказала гидросистема. Самолет приземлился в Омске вместо Иркутска
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Самолет#Экстренная посадка
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