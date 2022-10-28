В Сибири священник пытался воодушевить мобилизованных разговорами о смерти

Священнослужитель напугал мобилизованных смертью и гробами, пытаясь вдохновить их на посещение церкви, пишет «Сибдепо». Речь представителя церкви попала на видео.
На случившееся отреагировали в Кемеровской епархии. Диакон Вячеслав Ланский осудил высказывания коллеги и пообещал, что с ним проведут беседу, а затем его поступок рассмотрят на дисциплинарной комиссии.
«Бывает так, что врагом человеку становится его же язык. Вот и здесь верная мысль о необходимости самих мобилизованных и их родственников обращаться к Богу в своих молитвах приобрела совершенно отталкивающую форму», — цитирует издание диакона.
Также Ланский добавил, что священнослужители молятся о сибиряках и всех мирных жителях, о войнах и о скорейшем наступлении мира.