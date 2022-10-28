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В Сибири священник пытался воодушевить мобилизованных разговорами о смерти

28 октября 04:42
Фото: 1MI
В Кузбассе священнослужитель призывал мобилизованных сибиряков чаще посещать церковь и не ждать, когда «придут гробы». Речь представителя церкви воодушевила не всех.

Священнослужитель напугал мобилизованных смертью и гробами, пытаясь вдохновить их на посещение церкви, пишет «Сибдепо». Речь представителя церкви попала на видео.

На случившееся отреагировали в Кемеровской епархии. Диакон Вячеслав Ланский осудил высказывания коллеги и пообещал, что с ним проведут беседу, а затем его поступок рассмотрят на дисциплинарной комиссии.

«Бывает так, что врагом человеку становится его же язык. Вот и здесь верная мысль о необходимости самих мобилизованных и их родственников обращаться к Богу в своих молитвах приобрела совершенно отталкивающую форму», — цитирует издание диакона.

Также Ланский добавил, что священнослужители молятся о сибиряках и всех мирных жителях, о войнах и о скорейшем наступлении мира.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Священник#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России
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