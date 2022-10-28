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В Москве огласили список победителей премии InterComm 2022

28 октября 14:55
27 октября были объявлены результаты премии в области внутренних коммуникаций и корпоративной культуры InterComm 2022. Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.

Каждый год InterComm 2022 определяет лучших в сфере выстраивания бренда, внутренних коммуникаций, корпоративных медиа. Оцениваются и лучшие проекты по направлению маркетинговых программ, в том числе антикризисных. Кроме командных достижений оцениваются и персональные, пишет newsnn.ru.

В 2022 году на рассмотрение жюри подали 207 проектов в 13 номинациях. Оценивали их руководители коммуникационных структур ведущих компаний, преподаватели вузов, другие эксперты.

В категории «Люди и технологии» победителем стал Сбер. Второе и третье места заняли «Тинькофф» и «ДОМ.РФ».

В номинации «Медиа» тройка лидеров выглядит так: банк «Открытие», ООО «ПЭК», «Тинькофф».

«Образ жизни»:  BIOCAD, «КИВИ Банк» (АО), «Пятёрочка».

«Общий знаменатель»:  Сбер, «Газпром нефть», группа «Полюс».

«Работа мечты»: РЖД, Альфа-банк, «Газпромбанк».

«Событие»: ГК «Русагро», «КИВИ Банк» (АО), Сбер.

«Стратегия»: банк «Открытие», «Тинькофф».

«Территория добра»: «Тинькофф», «Пятёрочка», Сбер.

«Точка роста»: Сбер, ООО «ПЭК», Альфа-банк.

«Устойчивое развитие»: «Сибур», «Тинькофф», Сбер.

«Энергия команды»: «КИВИ Банк», «Газпромбанк» (АО), Белоярская атомная станция.

Лучшей командой года стала «Пятёрочка», вторую позицию занял банк «Открытие», на третьей строчке в данной номинации ГК «Р-Фарм».

В 2022-м впервые в истории премии была учреждена награда «Проект года». Его отныне будут вручать проекту, вызвавшему у жюри наибольшее удивление или вдохновение. В этом году приз получила  «Сказки на ночь» компании «Металлоинвест». 

 

 

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