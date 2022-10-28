В Москве огласили список победителей премии InterComm 2022

Каждый год InterComm 2022 определяет лучших в сфере выстраивания бренда, внутренних коммуникаций, корпоративных медиа. Оцениваются и лучшие проекты по направлению маркетинговых программ, в том числе антикризисных. Кроме командных достижений оцениваются и персональные, пишет newsnn.ru.
В 2022 году на рассмотрение жюри подали 207 проектов в 13 номинациях. Оценивали их руководители коммуникационных структур ведущих компаний, преподаватели вузов, другие эксперты.
В категории «Люди и технологии» победителем стал Сбер. Второе и третье места заняли «Тинькофф» и «ДОМ.РФ».
В номинации «Медиа» тройка лидеров выглядит так: банк «Открытие», ООО «ПЭК», «Тинькофф».
«Образ жизни»: BIOCAD, «КИВИ Банк» (АО), «Пятёрочка».
«Общий знаменатель»: Сбер, «Газпром нефть», группа «Полюс».
«Работа мечты»: РЖД, Альфа-банк, «Газпромбанк».
«Событие»: ГК «Русагро», «КИВИ Банк» (АО), Сбер.
«Стратегия»: банк «Открытие», «Тинькофф».
«Территория добра»: «Тинькофф», «Пятёрочка», Сбер.
«Точка роста»: Сбер, ООО «ПЭК», Альфа-банк.
«Устойчивое развитие»: «Сибур», «Тинькофф», Сбер.
«Энергия команды»: «КИВИ Банк», «Газпромбанк» (АО), Белоярская атомная станция.
Лучшей командой года стала «Пятёрочка», вторую позицию занял банк «Открытие», на третьей строчке в данной номинации ГК «Р-Фарм».
В 2022-м впервые в истории премии была учреждена награда «Проект года». Его отныне будут вручать проекту, вызвавшему у жюри наибольшее удивление или вдохновение. В этом году приз получила «Сказки на ночь» компании «Металлоинвест».