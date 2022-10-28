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В Брянской области завершилась частичная мобилизация

28 октября 08:04
Фото: mil.ru
Частичная мобилизация в Брянской области завершена — об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора Брянской области, поручение Минобороны РФ было полностью выполнено. Об этом пишет Pravda.Ru.

Как Богомаз написал в своем Telegram-аккаунте, мобилизационные мероприятия проводились строго в рамках закона и завершились досрочно. Он подчеркнул, что это стало возможным из-за результативной совместной работы областного и районных военкомов, а также глав муниципальных образований и руководства местных предприятий, а также благодаря жителям региона, которые «не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите».

#Общество
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