В Брянской области завершилась частичная мобилизация

Как Богомаз написал в своем Telegram-аккаунте, мобилизационные мероприятия проводились строго в рамках закона и завершились досрочно. Он подчеркнул, что это стало возможным из-за результативной совместной работы областного и районных военкомов, а также глав муниципальных образований и руководства местных предприятий, а также благодаря жителям региона, которые «не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите».