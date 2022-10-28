Ученые виртуально «вскрыли» мумию младенца XVII века

Результаты виртуального «вскрытия» показали, что ребенок умер от рахита и пневмонии — признаки этих заболеваний были выявлены в ходе исследования, сообщает 360tv.ru со ссылкой на Daily Mail.
Кроме того, ученые установили возраст, пол ребенка и даже его личность. Выяснилось, что это был мальчик в возрасте от года до 18 месяцев. Также установлено, что ребенка перекармливали — у него был лишний вес. Это дало ученым возможность предположить происхождение мальчика и условия его жизни.
По данным ученых, ребенок носил имя Райхард Вильгельм. Мальчик был первенцем графа Стархемберга. Деревянный гроб ребенка без надписей был обнаружен в фамильном склепе в Австрии, где хоронили жен и сыновей. Семья ребенка, считают ученые, захоронила его вместе с дедом и тезкой.
По результатам «вскрытия» ученые установили, что у ребенка был дефицит витамина D — это можно объяснить аристократическим происхождением мальчика. В эпоху Возрождения люди, имевшие высокий статус, избегали прямых солнечных лучей. Предположительно ребенка специально скрывали от солнца, чтобы его кожа оставалась бледной. У младенца выявлена деформация черепа, однако ученые считают, что эту травму ребенок получил уже после смерти — не было обнаружено крови, повреждений тканей и переломов костей. Вероятно, считают специалисты, гроб не был достаточно большим для ребенка.