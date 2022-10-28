Ученые виртуально «вскрыли» мумию младенца XVII века

По результатам «вскрытия» ученые установили, что у ребенка был дефицит витамина D — это можно объяснить аристократическим происхождением мальчика. В эпоху Возрождения люди, имевшие высокий статус, избегали прямых солнечных лучей. Предположительно ребенка специально скрывали от солнца, чтобы его кожа оставалась бледной. У младенца выявлена деформация черепа, однако ученые считают, что эту травму ребенок получил уже после смерти — не было обнаружено крови, повреждений тканей и переломов костей. Вероятно, считают специалисты, гроб не был достаточно большим для ребенка.