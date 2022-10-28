Суды пустеют. Из Омского облсуда решили уйти сразу четверо судей

В судах Омской области замечен массовый исход судей: сразу семь вершителей правосудия захотели покинуть свои кресла. Интересно, что четверо из желающий уйти в отставку — судьи Омского областного суда.
Так, заявление о прекращении полномочий написали судьи Омского областного суда Лариса Кочерова, Елена Панкратова, Светлана Масленкина и Владимир Круглов.
Также в отставку попросились судья Шербакульского районного суда Елена Головань, мировой судья судебного участка № 36 в Шербакульском судебном районе Александр Игонькин и мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе Анатолий Изюменко.
При этом на Квалификационной коллегии судей рассмотрят сразу пять заявлений о замещении вакантных должностей в судах региона.