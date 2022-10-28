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Суды пустеют. Из Омского облсуда решили уйти сразу четверо судей

28 октября 05:40
Фото: 1MI

Из судов Омской области решили уволиться сразу семь судей

Отставки судей вынесут на обсуждение на очередном заседании Квалификационной комиссии судей Омской области.

В судах Омской области замечен массовый исход судей: сразу семь вершителей правосудия захотели покинуть свои кресла. Интересно, что четверо из желающий уйти в отставку — судьи Омского областного суда.

Так, заявление о прекращении полномочий написали судьи Омского областного суда Лариса Кочерова, Елена Панкратова, Светлана Масленкина и Владимир Круглов.

Также в отставку попросились судья Шербакульского районного суда Елена Головань, мировой судья судебного участка № 36 в Шербакульском судебном районе Александр Игонькин и мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе Анатолий Изюменко.

При этом на Квалификационной коллегии судей рассмотрят сразу пять заявлений о замещении вакантных должностей в судах региона.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Судья#Отставка
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