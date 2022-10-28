Стало известно, из-за чего омичи чаще всего выгорают на работе

Исследователи сайта по поиску работы hh.ru выяснили, из-за чего омичи выгорают на работе. Так, 61% уверены, что их выгорание связано с невнимательностью руководства и отсутствием поддержки.
Еще 55% считают, что все дело в низкой зарплате, которая не соответствует ожиданиям. 51% опрошенных видят причину выгорания в большом объеме задач, а еще 42% - в отсутствии теплых и доверительных отношений в коллективе.
При этом 26% омичей уверены, что их усталость связана с отсутствием гибкого графика и удаленной работы. Еще 7% рассказали, что им не хватает корпоративов и офлайн-мероприятий.