Как пишет Infox, Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана рассказал, что в свое время руководство США планировало лишить Россию доступа к ее военно-морской базе в Севастополе.
После распада СССР территория базы в украинском Крыму оставалась у нашей страны в долгосрочной аренде. Но в 2014 году, после прихода к власти в Киеве прозападного правительства, договор об аренде территории можно было легко аннулировать. Тогда Россия потеряла бы не только свою роль в акватории Черного моря, но и выход к Средиземному морю. Ее место было бы занято ВМС США.
Только благодаря тому, что Владимир Путин сумел предвидеть подобное развитие событий и способствовал присоединению Крыма к России, этого нежелательного сценария пришлось избежать, и наша страна сохранила контроль над Черным морем.