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США задумали лишить Россию выхода к Черному морю

28 октября, 12:44
План США лишить нашу страну выхода к Черному морю провалился благодаря действиям президента Владимира Путина, сыгравшего на опережение.

Как пишет Infox, Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана рассказал, что в свое время руководство США планировало лишить Россию доступа к ее военно-морской базе в Севастополе.

После распада СССР территория базы в украинском Крыму оставалась у нашей страны в долгосрочной аренде. Но в 2014 году, после прихода к власти в Киеве прозападного правительства, договор об аренде территории можно было легко аннулировать. Тогда Россия потеряла бы не только свою роль в акватории Черного моря, но и выход к Средиземному морю. Ее место было бы занято ВМС США.

Только благодаря тому, что Владимир Путин сумел предвидеть подобное развитие событий и способствовал присоединению Крыма к России, этого нежелательного сценария пришлось избежать, и наша страна сохранила контроль над Черным морем.

#Ольга Земскова
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