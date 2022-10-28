США задумали лишить Россию выхода к Черному морю

После распада СССР территория базы в украинском Крыму оставалась у нашей страны в долгосрочной аренде. Но в 2014 году, после прихода к власти в Киеве прозападного правительства, договор об аренде территории можно было легко аннулировать. Тогда Россия потеряла бы не только свою роль в акватории Черного моря, но и выход к Средиземному морю. Ее место было бы занято ВМС США.