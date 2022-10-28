Прокурор Московской области рассказал о защите от киберпреступников

По словам Забатурина, степень угрозы киберпреступлений нарастает стремительно. Так, только за прошедшие девять месяцев в Московской области сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали более 11 тыс. преступлений в этой сфере — на 20,8% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Более половины таких преступлений — мошеннические действия в сфере информационных технологий, пишет 360tv.ru
Чаще всего преступники используют в своих схемах подменные телефонные номера, различные средства IP-телефонии. Существуют специальные сервисы, которые не позволяют отслеживать, откуда был сделан звонок. Мошенники благодаря этому могут звонить людям под видом любых номеров — от родственников до банков, правоохранительных органов.
В большинстве случаев преступники звонят своим жертвам под видом правоохранителей, сотрудников банков. Часто жертвами таких преступлений становятся пенсионеры. Предотвратить и раскрыть кибермошенничество помогает и сотрудничество с финансовыми организациями, как подчеркнул Забатурин.
Чтобы не стать жертвой кибермошенничества, не нужно сообщать незнакомым людям по телефону коды, поступающие через СМС, свои персональные данные, сведения личного характера. Оптимальный вариант, считает Забатурин — сразу же прекращать общение с мошенником и оперативно связываться с банком по «горячей линии», чтобы уточнить, действительно ли финансовая организация пыталась связаться с клиентом по СМС или по телефону.