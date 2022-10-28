Прокурор Московской области рассказал о защите от киберпреступников

Чтобы не стать жертвой кибермошенничества, не нужно сообщать незнакомым людям по телефону коды, поступающие через СМС, свои персональные данные, сведения личного характера. Оптимальный вариант, считает Забатурин — сразу же прекращать общение с мошенником и оперативно связываться с банком по «горячей линии», чтобы уточнить, действительно ли финансовая организация пыталась связаться с клиентом по СМС или по телефону.